8月31日は「野菜の日」。そこで、今が旬の夏野菜をたっぷり味わえる煮びたしを紹介します♪鶏ささ身も加えて、食べごたえ充分。冷やすことで味がさらにしみ込み、格別のおいしさに。夏の作り置きにおすすめですよ。『なすとミニトマトとささ身のだしびたし』のレシピ材料（2〜3人分）なす……4個（約320g） ミニトマト……1パック（約200g） 鶏ささ身……6本（約300g） 塩……少々 こしょう……少々 〈ひたし汁〉 だし汁……2カ