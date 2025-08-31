快進撃が、止まらない。J１で首位に立つ京都は８月30日、J１第28節で岡山とホームで対戦。前半に３得点、後半に２得点し、５−０で圧勝した。これで京都は４連勝を達成。９戦負けなしで、内訳は７勝２分け。直近３試合はいずれもクリーンシートで、攻守両面で充実の戦いぶりが続く。「選手がよく、岡山さんの対策を愚直に実行してくれて、その結果、素晴らしい５点が生まれましたけど、出来すぎな部分もあったと思います」