男の子育児の闇【漫画】本編を読む現在、中学1年生と幼稚園年長の7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。とある漫画をInstagramに投稿するや否や、コメント欄を震え上がらせた！その漫画とは「男の子育児の闇」。「ヒィィィィィィィィィ、ほん怖育児…!!!」「やばい…シミュレーションしたら泣けてきた…」「盲点！」「“すべて嫁の肩書き”…考えたこともなかった」「すべてツラい」と漫画を読んだママたちが次々と