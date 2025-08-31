女優の小芝風花が公開したドラマのオフショットが話題を呼んでいる。小芝は３１日に自身のインスタグラムを更新。「ＴＢＳ日曜劇場『１９番目のカルテ』本日第７話の放送ですぜひご覧ください」自身が出演するドラマについて触れ、食事中のショットを投稿した。この投稿には「何を食べてるのかな？」「もぐもぐしてる滝野先生可愛すぎます」「かわいすぎ」などの声が届いている。