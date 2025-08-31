30日（土）に2025男子U21世界選手権大会の9～12位決定戦が行われ、U21男子日本代表はU21ブルガリア代表と対戦した。 予選ラウンドをプールCの2位で通過したものの、ラウンド16で開催国のU21男子中国代表に敗れ、9～16位決定戦へと回った日本。初戦のアルゼンチンに勝利した日本は9～12位決定戦へ進み、予選ラウンドでの対戦時にはフルセット勝利を収めているブルガリアとの試合を迎えた。 日本は