歌手和田アキ子（75）が31日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。1985年10月にスタートして今年で40年となる番組について感慨深く振り返った。陣内智則から「40年なんて思ってもみなかったでしょ？1年、2年ぐらいのことでしょ」と聞かれて「思ってたけど、10年すぎぐらいから、もう新記録で40年ぐらいやってみたいなとは思ってた」と胸中を明かした。そして「10年続くとも思っていなかった」と語り「い