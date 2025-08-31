お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（41）が31日までに自身のYouTubeチャンネル「バービーちゃんねる」を更新。日本の労働状況について疑問を呈した。バービーは21年4月、当時6歳年下の一般男性との結婚を発表。昨年8月、第1子長女の出産を報告した。今回の動画は「愚痴っちゃう日もあるよね？」というタイトルで更新。夫と自身の時間の違いなどについて語った。バービーは「（夫は）忙しいしさ、時間の取り方が全く違うわけ