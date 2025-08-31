30日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツは、10月18日（土）、19日（日）の岡山シーガルズとのホーム開幕戦を『かほく市プレゼンツマッチ』として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回の『かほく市プレゼンツマッチ』では、石川県かほく市在住者を対象に、試合への無料招待が各日500名限定で行われる。申し込みは専用の応募フォーム