8月31日、東海地方は各地で厳しい暑さとなり、名古屋では午後2時半ごろ、気温40.0度を観測しました。名古屋で40℃を観測するのは2018年8月以来7年ぶりで、観測を始めてから2度目となります。この他、東海3県の31日午後3時までの最高気温は豊田で39.6度、岐阜と美濃で39.2度、大府と多治見で39.0度などとなっています。愛知と三重には熱中症警戒アラートが出されていて、不要な外出を控えるほか、こまめに水分や塩分