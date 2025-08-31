歌手和田アキ子(75）が31日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。9月13日から東京で開幕する世界陸上について、いまだに世界記録として現存する走り幅跳びの8メートル95センチの実測体験で、スタジオで自分の歩幅で歩いて12歩だったことに驚いていた。34年ぶりの東京開催の世界陸上で、走り幅跳びではマイク・パウエル（米国）が8メートル95センチの世界記録を樹立して、現在でも破られていない。そこで番