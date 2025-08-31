歌手和田アキ子（75）が31日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。番組が10月で40周年を迎えるとのことで、ピースサインで知られる「おまかせ！ポーズ」について初回は違ったとVTRで検証した。番組では第1回のVTRを出して「初回の放送ではピースではなく、グッドサインでした」と説明。番組のエンディングで右手親指を立てるサムアップポーズを示していた。和田は「へぇ〜、これだったんだ」とサムアップし