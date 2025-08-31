アストン・ヴィラはウェストハムに所属するブラジル代表MFルーカス・パケタ（28）の獲得が近づいているようだ。フラメンゴでプロキャリアをスタートさせたパケタ。ACミラン、リヨンを経て2022年夏よりウェストハムでプレイしている。同クラブでは公式戦通算123試合で20ゴール14アシストを記録。チームの攻撃を牽引する1人だ。そんなパケタに現在移籍の噂が浮上している。獲得に熱心なのがヴィラだ。ウナイ・エメリ監督が同選手の大