今サンリオ好きさんに注目してほしいのが、【セリア】から登場した110円ポーチ。キティやクロミなどの人気キャラクターのがデザインされたポーチは、100均アイテムとは思えない可愛さです。今回は、デザイン性はもちろん実用性も高そうなフラットポーチをピックアップ。毎日使うバッグに入れておけば、パッと目に入るだけで癒されるはず。 赤 × 黒の配色が大人っぽい！ ミニポーチ 【セリ