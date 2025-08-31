移籍市場終盤でリヴァプールが再び動き始めた。『The Athletic』によると、リヴァプールはクリスタル・パレスのDFマーク・グエイに対し、3500万ポンド(約69億円)のオファーを提出したようだ。グエイはパレスの中心人物だが、契約は今季限りとなっており、リヴァプールをはじめとした多くのクラブが関心を寄せている。しかし、『TheGuardian』はパレスがこのオファーを即座に拒否したと報じている。パレスは3500万ポンドに500万ポン