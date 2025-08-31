マンチェスター・ユナイテッドが今季初白星を獲得した。プレミアリーグ第3節マンチェスター・ユナイテッド対バーンリーの一戦は計5ゴールが生まれる打ち合いとなり、何とか終盤でユナイテッドがリードし、貴重な勝ち点3を得た。その終盤でのゴールがブルーノ・フェルナンデスのPKだ。後半アディショナルタイムにアマド・ディアロがジェイドン・アンソニーにボックス内で倒され、PKを獲得。前節フラム戦ではまさかのPK失敗となった