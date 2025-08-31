舞台期間、差し入れにいただくことが多いのが「のどケア」グッズ。その中でも特に多いのがはちみつです。本番期間中は非常にのどに気を遣います。朝起きていちばんにするのは、のどに「本日はお調子いかがでしょうか？」とお伺いを立てること。声は商売道具のひとつですから、のどの機嫌が悪ければ仕事にならないわけです。困ったものです。この時期、冬の乾燥とは異なる厄介な乾燥大魔神がエアコン。夏の夜は蒸し暑いですから、エ