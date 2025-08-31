［J2第28節、ジェフユナイテッド千葉 2-1 ヴァンフォーレ甲府、8月30日、千葉・フクダ電子アリーナ］千葉は新加入MFイサカ・ゼインの加入後初得点で逆転し、甲府を下した。試合前には「歯がゆさもありました」と明かしていた背番号42がサイドで躍動。決勝点に喜びを爆発させたが、まだまだ満足はしていない。歯がゆさを感じていたサイドアタッカー待望の加入後初得点だった。千葉は先制点を許しながらも、前半25分にFWカルリ