出発式で記念撮影する高校生平和大使の☆（草カンムリに訥のツクリ）序知さん（前列左から3人目）と高田健士郎さん（同4人目）＝31日午前、長崎市核兵器廃絶を訴える署名を国連欧州本部に届けるため、スイス・ジュネーブに渡航する「高校生平和大使」の出発式が31日、長崎市で開かれ、支援者や署名活動に携わった高校生が見送った。1年間で11万1071筆が集まり、長崎日大高2年イェ・ソジさん（17）は「署名してくださった方々や、