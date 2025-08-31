TM NETWORKとGinza Sony Parkがコラボレーションした体験型エキシビジョン『TM NETWORK 2025 IP』が、8月26日から10月3日まで開催されている。一般公開に先立って25日にプレス内覧会が開かれ、TM NETWORKメンバーの小室哲哉（Key）、宇都宮隆（Vo）、木根尚登（Gt）が記者会見に登壇した。 （関連：【写真】『TM NETWORK 2025 IP』グッズ・コラボメニューの紹介も） 『TM NETWORK 2025 IP』はTM NETWORKに