2026年ゴールデンウィークに公開される劇場版『名探偵コナン』第29弾の超特報映像が公開され、萩原千速役を沢城みゆきが担当することが発表された。 参考：平野綾と沢城みゆきが“運命”を感じた瞬間とは？『ベルサイユのばら』での共演を語り合う 原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを