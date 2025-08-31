ウクライナの議会にあたる最高会議の元議長が30日、西部リビウで銃撃され、死亡しました。警察が、現場から逃走した人物の行方を捜査しています。ウクライナ西部の都市リビウで30日、最高会議の元議長、アンドリー・パルビー氏が銃で撃たれ、その場で死亡が確認されました。地元メディアなどによりますと、容疑者はフードデリバリーサービスの配達員の格好をして銃で8発発砲し、その後、逃走したということです。事件の背景は明ら