31日も東海地方は各地で危険な暑さになる見込みです。名古屋市では午後2時半頃に気温が40.0℃になりました。 名古屋で気温が40℃に達するのは2018年8月以来、7年ぶりです。市内は朝から抜けるような青空が広がり、気温は午前10時半頃に35℃に達し、17日連続の猛暑日となっていました。 各地で危険な暑さになる見込みで、愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが出ています。気象庁と環境省は、こまめな水分・塩分補給や、