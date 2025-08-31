ＢＴＳ・ジョングクの自宅駐車場へ無断侵入した中国人女性が立件されたと３１日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとソウル龍山（ヨンサン）警察署は現在、該当女性が駐車場へ入った経緯を調査中だという。加えて前述した女性とは別に２７日、３０代の中国人女性を住居侵入未遂容疑で書類送検したことを発表した。後述した女性は、ジョングクが除隊した６月１１日の午後１１時２０分ごろ、ジョン