酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか？今回は佐賀県小城（おぎ）市にある『天山酒造』を訪ねた。杜氏の後藤潤さんは、酒造りに魅せられた。会社を辞め、佐賀の地へ。伝統を守りつつも新たな味に挑戦し続ける杜氏のくつろぎの時間とは？2004年、『天山酒造』の杜氏に就任【後藤潤氏】後藤潤氏1966年、福岡県生まれ。工業大学卒