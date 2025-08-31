お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が31日、MCを務めるABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、第3子誕生を祝福される場面があった。30日に自身のインスタグラムで「2025年夏、第三子が誕生しました！」と報告。赤ちゃんの小さな足の写真もアップした。さらに「千原三兄弟！よろしくです！」とつづっていた。テレビ朝日の田中萌アナウンサーから「3人目のお子さんが誕生されたということで、おめ