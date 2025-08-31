昨年12月の現役ドラフトで巨人から阪神に移籍した畠世周投手（31）が31日、甲子園球場で行われた1軍の試合前練習に参加した。春季キャンプ途中から、右中指のコンディション不良で離脱していた右腕。リハビリ期間を経て、14日のウエスタン・リーグの中日戦（SGL）で実戦復帰を果たし、1回を無失点に抑えていた。