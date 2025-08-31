小泉進次郎氏（資料写真）小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は３１日、ＮＨＫ番組「日曜討論」でコメの価格を巡り「作柄が見通し通りなら安定していく」との予測を示した。政府備蓄米の販売期限延長については「高騰してきた価格の軟着陸を考えた措置」などと説明。コメ農家への支援策として水路など農地基盤の整備充実を優先するとし、一部野党が主張する戸別所得補償とは一線を画した。農水省は気象データなどを基に単位面