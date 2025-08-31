今年の夏は、例年より暑いといわれています。7月22日に気象庁が発表した3ヶ月予報によると、8・9・10月のどの月も全国的に平年より高い気温となる見込みです。 長引く残暑を乗り切るのに、新しい防暑道具が欲しくなる人も多いかもしれません。暑さ対策の新しい道具として、「ファン付きの空調服」は日常生活に気軽に取り入れることができるのでしょうか？ コストパフォーマンスと、日常使いする際の注意点を解説します