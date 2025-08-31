先ほど名古屋の気温が40.0℃まで上がり、史上2回目の40℃以上となりました。2018年以来7年ぶりです。【映像】史上2回目の40℃超・名古屋市の様子東海地方としては30日に続き最も遅い40℃以上となりました。名古屋は9月1日も38℃まで上がる予想で、危険な暑さが続きそうです。暑さから身を守る行動が必要です。（ANNニュース）