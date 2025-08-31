敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、菌活スキンケアに着目した「エンリッチバイオシリーズ」の数量限定キットが登場します。2025年9月17日（水）に発売される2種類のセットは、セラムとクリーム、またはセラムとオイルの組み合わせ。弱酸性の肌環境を整え、うるおいと皮脂バランスをサポートしながら、肌本来の美しさを引き出します。健やかでゆらぎにくい肌を目指す方におすすめです。 数量限定の特別な