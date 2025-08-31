フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が30日、アシスタントを務める同局「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。自身の結婚をあらためて報告した。番組オープニングで、MCの明石家さんまが「さあ、ここでちょっと、素晴らしい発表があります」と切り出し、「自分だと思う人、手を上げていただいて」と芸人たちに投げかけた。一通りのラリーを終えたところで、さんまが「実は、えー、本当に発表いたします