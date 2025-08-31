ＤｅＮＡの石上泰輝内野手が、右手小指の剥離骨折のため、３１日に登録抹消されることになった。代わって度会隆輝外野手が出場選手登録される。球団によると、２９日の中日戦（横浜）の５回、三塁へヘッドスライディングした際に負傷した。正式な診断名は「右小指ＭＰ関節橈側側副靱帯付着部剥離骨折」。当日、石上はそのまま出場を続け、９回にはプロ２年目で初アーチとなる２ランを放った。３０日はベンチスタートで、８回