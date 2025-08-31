◇ア・リーグヤンキース 5―3 ホワイトソックス（2025年8月30日シカゴ）ヤンキースは30日（日本時間31日）、敵地ホワイトソックス戦で延長11回の末に5―3で勝ち、今季最長の7連勝を飾った。敵地では1998年以来27年ぶりとなる9連勝。ア・リーグ東地区で首位ブルージェイズとのゲーム差は2に縮まった。ホワイトソックスの先発右腕スミスから4回に3番・ジャッジが42号ソロ、7回に6番・ウェルズが19号ソロを放ったが、9回ま