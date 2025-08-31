タレントの野々村真（61）・俊恵（61）夫妻の長女でモデルの香音（24）が31日に自身のインスタグラムを更新。父のグッズを持ち歩く様子を公開した。この日ストーリーズにて「パパちゃんの舞台観てから、アクスタ持ち歩いてるんだ〜それにしても、なんかこのアクスタとても大きい」とつづり、父・真のインスタをタグづ付けした。このアクリルスタンドは、舞台「ぼくらの七日間戦争2025」に出演する父のグッズで「私の知ってる