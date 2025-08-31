◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）が、５回まで５７球を投げて許した走者は２死球のみの無安打無失点というノーヒットノーラン投球を見せている。１回表の立ち上がりは、先頭の下田（福知山成美）に対して初球の１３４キロ直球が死球。１死一塁から３番の矢島（神戸弘陵）に対しても１３３キロが