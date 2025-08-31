新潟１１Ｒ・新潟記念・Ｇ３・馬トク激走馬＝ブレイディヴェーグ２３年エリザベス女王杯を制したロードカナロア産駒。近走は勝ち星に恵まれないが、ここはメンバー唯一のＧ１ホース。強烈な決め手は現役牝馬屈指だ。８月２日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩。直前は美浦・Ｗコースを単走で駆け、ラストは四肢をダイナミックにかき込んで１ハロン１１秒１。走りはキレ味と迫力にあふれていた。宮田調教師は「先週から