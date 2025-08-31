「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が３１日に自身のＳＮＳを更新。愛娘との休日を公開した。インスタグラムで「ガールズチーム笑こっちゃんはパパに」と長女と次女との３ショットを公開。「クレヨンしんちゃん感動しました夏休み最後の日」と子供たちと楽しい休日を過ごしたことを明かした。この投稿には「ガールズチーム可愛い」「美ママロールモデルすぎる」「ママとお出かけ楽しかっただろうな