JO1金城碧海（C）LAPONE ENTERTAINMENT JO1の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』のランウェイに登場することが決定した。9月1日から7日までの1週間にわたり開催される本イベントは、今年で25周年を迎え、韓国・ソウルの観光スポットが、グローバルなファッションステージへと変貌するなど、ソウルの街中がファッションに染まる。JO1