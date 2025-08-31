◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN-高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)イチロー選抜 KOBE CHIBENの4番松井秀喜氏が昨年の東京ドームでの試合に続き、2年連続となる3ランを放ちました。3回裏、1アウトから1番イチロー氏が四球で出塁すると2番松井稼頭央氏はセンターフライ、3番松坂大輔氏がセンター前ヒットで2アウト1、2塁とチャンスを広げます。そこで4番松井秀喜氏が初球のストレートをとらえ、ライトスタンド中段へ飛