大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が30日に自身のアメブロを更新。同時に出てしまい困った症状を明かした。【画像】花田虎上、娘との2ショットこの日、花田は「ランチの時間です」と切り出し、サラダやデザートのビュッフェを堪能したことを報告。さらに「ヘビーなものが食べたくなって久しぶりにカツカレー」と自身が注文したメニューを明かした。続けて、娘について「桃果はいつものざるそば天ぷら付き」と写真