「日本ハム−楽天」（３１日、エスコンフィールド）楽天の代走・小森が一塁けん制タッチアウトになる痛いプレーがあった。０−０の五回無死、フランコが左前打で出塁。ここで三木監督はすかさず代走に小森を起用した。しかし、次打者・宗山への初球を投げる前に、日本ハム・福島が一塁へけん制。逆をつかれた形で手からスライディングしたが際どいタイミングで判定はセーフだった。これに日本ハム・新庄監督がリクエスト。