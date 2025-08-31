「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースは攻守とも悪循環に陥り、２連敗を喫した。２位パドレスがツインズに大勝したため、マジックは２５のまま。パドレスとのゲーム差はわずか１となった。痛恨のプレーがあった。無死二、三塁の場面で大谷がレフトへ飛球。先制犠飛かと思われたが、三走のキケ・ヘルナンデスがタッチアップしたものの、滑り込まずに本塁で憤死。ビデオ判定でも判定は