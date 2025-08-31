もし夫が不倫しているなら、何か「おかしい」と感じる行動をしているもの。どんなに器用な人でも、絶対に隠し通せるものではないのです。そこで今回は、そんな不倫している男性の「不自然な行動」を紹介します。スマホを手元から離さなくなる不倫中の男性は、絶対に妻を含め他人にスマホを見られまいとします。なので、スマホをテーブルに置く際は決まって画面を裏向きにしますし、トイレや風呂にもスマホを持ち込むようになったり