ＤｅＮＡは３１日、石上泰輝内野手が神奈川県鎌倉市内の病院で右小指ＭＰ関節橈側側副靭帯付着部剥離骨折と診断されたと発表した。同日、出場選手登録を抹消し、代わって度会隆輝外野手を登録する。石上は２９日の中日戦の五回に右中間へ二塁打を放ち、一気に三塁を狙ってタッチアウト。この際に右手を痛めたという。ただ、この試合では九回の打席で右中間へプロ初本塁打となる１号２ランを放っていた。３０日の同戦にも八回に