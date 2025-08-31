シャッフル生活最終日。イケメン美容師と永瀬廉似のインフルエンサー、2人のイケメンから告白された美女ダンサーが涙する一幕があった。【映像】白肌眩しい美人ダンサーの水着姿&告白の答え常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出