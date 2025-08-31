[故障者情報]レノファ山口FCは31日、DF下堂竜聖(29)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、下堂は23日のトレーニング中に負傷。診断の結果、第1、第2腰椎横突起骨折と判明した。全治までの加療期間について、クラブは「選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」と非公表としている。下堂は今季J2リーグで17試合1得点を記録していた。