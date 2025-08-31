◇エキシビションマッチKOBE CHIBEN―高校野球女子選抜 （2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われた。イチロー氏は「1番・投手」で先発。松井秀喜氏（51）は「4番・中堅」、初出場となる松井稼頭央氏（49）は「2番・遊撃」、松坂大輔氏（44