女性なら誰しも、最愛の彼からいつまでも大切にされたいと思うもの。そのためには、男性にそうさせたいと思える女性になることが近道です。そこで今回は、男性が「心底大切にしたくなる女性」の特徴を紹介します。｜自分のことを必要としてくれる女性いくら魅力的な女性でも、あまりに完璧過ぎると「自分がいなくても生きていけるんじゃ……」と男性は感じてしまいます。そうならないためにも、自分をよくみせようと思い過ぎないよ