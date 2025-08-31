中京8R・3歳以上1勝クラス（芝1600メートル）は1番人気グローリーリンク（牝3＝吉岡、父キズナ）が好位から抜け出し、後続を5馬身ちぎった。勝ち時計1分31秒3は従来の記録を0秒9上回るコースレコード。北村友は「強かったです。レース内容が全てスムーズで、奇麗な形の中で勝てたことが良かったと思います」と絶賛した。