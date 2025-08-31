【モデルプレス＝2025/08/31】実業家の宮崎麗果が29日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】宮崎麗果が大胆イメチェン◆宮崎麗果、新ヘア披露宮崎は「Hiii」と添え、ショートヘアをさらに短くカットしたスタイルでイメージチェンジした姿を披露した。この投稿を受け、SNS上では「どんどん短くなってる」「驚異の小顔」「美人が際立つ」「オシャレ」「似合ってる」などの反響が寄せられている。（modelp